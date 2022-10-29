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Об этом заявил вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили, сообщает Грузия Online.
— В ближайшее время между Грузией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном будут достигнуты соглашения для того, чтобы все четыре страны одновременно сумели осуществить этот проект, потому что это инвестиция в несколько миллиардов и одновременно это позволит подключить непосредственно Грузию к энергоструктурам ЕС, — сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе в ходе рабочего визита в Грузию заявил, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.
Неделей ранее в Тбилиси побывал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. На встрече с Давиташвили он обсуждал возможность прокладки линии электропередач по дну Черного моря – проект, который Грузия и Азербайджан рассчитывают реализовать с участием Румынии и Венгрии.
Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.
Об этом заявил вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили, сообщает Грузия Online.
— В ближайшее время между Грузией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном будут достигнуты соглашения для того, чтобы все четыре страны одновременно сумели осуществить этот проект, потому что это инвестиция в несколько миллиардов и одновременно это позволит подключить непосредственно Грузию к энергоструктурам ЕС, — сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе в ходе рабочего визита в Грузию заявил, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.
Неделей ранее в Тбилиси побывал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. На встрече с Давиташвили он обсуждал возможность прокладки линии электропередач по дну Черного моря – проект, который Грузия и Азербайджан рассчитывают реализовать с участием Румынии и Венгрии.
Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.