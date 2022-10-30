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Компания Tesla начала расчищать леса в Германии, чтобы расширить свой завод электромобилей вблизи Берлина, являющегося ключевым элементом планов развития компании в Европе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Автопроизводитель хочет увеличить свои складские и логистические возможности на площадке в Грюнхайде. Tesla уже приступила к процессу очистки около 70 гектаров деревьев, необходимых для расширения, сообщили в компании.
Пока неизвестно, насколько быстрым будет любое значительное расширение фабрики. Однако ранее компания заявляла, что хочет расширить фабрику примерно на 100 гектаров, чтобы добавить грузовую площадку и склад для укрепления железнодорожного сообщения.
Главный исполнительный директор Илон Маск передал первые 30 моделей Y, изготовленных на заводе, клиентам в марте после месяцев бюрократических неудач. В прошлом году компания пожаловалась на «раздражительные» задержки окончательного утверждения проекта и заявила, что этот процесс замедляет промышленную трансформацию Германии.
Компания Tesla начала расчищать леса в Германии, чтобы расширить свой завод электромобилей вблизи Берлина, являющегося ключевым элементом планов развития компании в Европе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Автопроизводитель хочет увеличить свои складские и логистические возможности на площадке в Грюнхайде. Tesla уже приступила к процессу очистки около 70 гектаров деревьев, необходимых для расширения, сообщили в компании.
Пока неизвестно, насколько быстрым будет любое значительное расширение фабрики. Однако ранее компания заявляла, что хочет расширить фабрику примерно на 100 гектаров, чтобы добавить грузовую площадку и склад для укрепления железнодорожного сообщения.
Главный исполнительный директор Илон Маск передал первые 30 моделей Y, изготовленных на заводе, клиентам в марте после месяцев бюрократических неудач. В прошлом году компания пожаловалась на «раздражительные» задержки окончательного утверждения проекта и заявила, что этот процесс замедляет промышленную трансформацию Германии.