Украинский певец и продюсер Андрей Данилко продал Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, когда-то принадлежавшего вокалисту Queen Фредди Меркьюри. За автомобиль выручили 250 тысяч фунтов стерлингов ($284 500).

Об этом говорится в сюжете FREEДOМ.

Андрей Данилко купил автомобиль еще лет десять назад, однако так и не смог ввезти его в Украину. Машина хранилась в Лондоне, и артисту приходилось оплачивать ее парковку.

После начала полномасштабного российского вторжения певец решил продать автомобиль Фредди Меркьюри и направить все средства на благотворительность. Покупатель также из Украины, но его имя не называется.

Вырученные средства передадут реабилитационному центру Superhumans («Суперлюди»).

– Это легендарный автомобиль, Фредди Меркьюри ездил на нем до последних дней жизни. Все деньги, полученные на сегодняшнем аукционе, пойдут на строительство современного центра реабилитации и протезирования в помощь пострадавшим от войны, заявил представитель фонда Superhumans Тарас Крикун.

Напомним, фонд Сергея Притулы объявил сбор средств на гусеничную бронированную технику, которая крайне необходима защитникам в условиях плохой зимней погоды.