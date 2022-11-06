Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила президенту Владимиру Зеленскому, что уже на этой неделе вынесет предложение о принятии финансового пакета помощи Украине на 18 миллиардов евро.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Еще в октябре стало известно, что лидеры стран Европейского Союза дали «зеленый свет» плану финансовой поддержки Украины в 1,5 миллиарда евро ежемесячно в течение 2023 года. То есть, общая сумма финансовой помощи на следующий год от ЕС составляет 18 миллиардов евро.

После официального оглашения предложения Еврокомиссии решение должно принять Европарламент.

Этот пакет финансовой помощи будет в значительной степени закрывать потребности Украины в финансировании на следующий год. Согласно принятому госбюджету, Украина ожидает в 2023-м расходы на уровне 72 млрд евро (2,58 трлн грн).

В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Урсула фон дер Ляен сообщила, что льготные долгосрочные ссуды с покрытием процентных расходов также будут способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС. Президент Еврокомиссии добавила, что ЕС продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, особенно зимой.

Лидеры также обсудили планы расширения пропускной способности на дорогах между Украиной и странами ЕС для экспорта украинской продукции.

Напомним, по оценкам Министерства финансов, в следующем году ежемесячный дефицит бюджета составит $3-4 млрд.