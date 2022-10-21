По оценкам Министерства финансов, в следующем году ежемесячный дефицит бюджета составит $3-4 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в колонке для GlobalMarkets, сообщает пресс- служба министерства.

— После последнего этапа сокращения расходов мы фиксируем ежемесячный дефицит на 2023 год на уровне 3-4 млрд дол. США, - сообщил Сергей Марченко.

По его словам, в следующем году украинские власти должны сделать все необходимое, чтобы привлечь внешнее льготное финансирование и гранты для покрытия приоритетных расходов госбюджета, а также сосредоточиться на сборе средств для реализации программ быстрого восстановления.

Сергей Марченко напомнил, что с начала войны наши налоговые поступления сократились, а военные расходы резко выросли.

— Через несколько месяцев нам удалось увеличить уровень налоговых поступлений по сравнению с первыми месяцами войны. Все это время существовала фиксированная потребность в финансировании в размере 5 млрд дол. США в месяц. Но, несмотря на огромные усилия, приложенные странами-партнерами, чтобы помочь нам, дефицит не был профинансирован в полном объеме, — отметил министр.

Напомним, 7 октября Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2023 год в первом чтении.