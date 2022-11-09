Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй. «Укрзалізниця» совершила первый пробный заезд по этому направлению.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Ожидается, что маршрут вскоре функционирует в полноценном режиме.

— Открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря. Маршрутом будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ГПКр-3, - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, чистое время в пути от Рахова к румынской Валя-Вишеулуй составляет около 40 минут без учета таможенных процедур.

Пограничный и таможенный контроль будет производиться на борту поезда при посадке.

«Укрзалізниця» планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Валя-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

Напомним, Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев - Кишинев после 24-летнего перерыва. Первый поезд отправился 5 ноября.