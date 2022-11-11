Игра Бразилия – Сербия состоится 24 ноября. Противостояние закрывает первый круг группового этапа Мундиаля и пройдет в городе Лусаил на стадионе «Иконик». Игры Чемпионата мира уже традиционно привлекают внимание. Главный интерес вызывают события за участия топовых сборных, к которым относятся подопечные Тите.

На противостояние Бразилия – Сербия коэффициенты уже выставлены в линии беттинговой компании Париматч. Аналитики видят победителем в паре бразильских футболистов. На это указывают и котировки. Рассмотрим подробнее, какие ставки вызывают интерес в этом футбольном противостоянии.

Коэффициенты на исходы противостояния по линии компании Париматч

В любом спортивном событии наиболее востребованными считаются ставки на победителей. Матчи Чемпионата мира по футболу не исключение. В беттинговой компании Париматч на исход встречи между «пентакампеонес» и «белыми орлами» выставлены такие котировки:

победа Бразилии – 1,47;

ничья – 4,50;

победа Сербии – 7,60.

Сербским футболистам аналитики дают мало шансов на успешный результат. В противостоянии с первым номером рейтинга ФИФА даже для топовых команд ничья будет считаться успехом. А сербы, несмотря на качественную игру в текущем сезоне, при всем уважении к коллективу, пока не относятся к топам. Сборная Сербии – это крепкий середняк.

Но это не значит, что номинальные гости встречи не способны сотворить сенсацию. Подопечные Драгана Стойковича смогли переиграть в квалификацию национальную команду Португалии и вышли на Мундиаль с первого места в группе.

Коэффициенты на дополнительные рынки из росписи

Кроме основных исходов, букмекер предлагает ставки на дополнительные варианты из росписи. Чтобы увидеть эти рынки, достаточно кликнуть по названию спортивного события в линии. Здесь предложены самые разнообразные варианты. Встречаются даже уникальные виды прогнозов и сделки на игровые показатели отдельных футболистов. А самыми востребованными рынками считаются:

тоталы;

форы;

точный счет;

ставки по таймам;

интервалы;

статистика;

комбинированные сделки.

Например, коэффициент на победу Бразилии в первом тайме составляет 2,06. Этот вариант смотрится выгоднее, чем сделка на победу «пентакампеонес» в матче за котировку 1,47.

Представители Южной Америки превосходят соперника по качеству игры и по составу. Сборная считается самой дорогой на Мундиале. Трансферная стоимость игроков переваливает за миллиард евро. Учитывая заметное превосходство команды над соперником, интерес вызывают ставки с преимуществом на номинальных хозяев. Так на фору бразильцев (–1,5) предлагается поставить за 2,35. Еще привлекательнее смотрится ставка с подстраховкой на фору Бразилии (–1) по курсу 1,78.

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