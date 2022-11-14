Канада объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 млн. канадских долларов (около 400 млн. долларов США) для поддержки украинской армии.

Об этом сообщили в Офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Отмечается, что Канада дополнительно предоставит Украине 500 млн канадских долларов военной помощи, чтобы поддержать ВСУ, которые защищают Украину от жестокого и неоправданного вторжения РФ.

За эти средства будет закуплено военное, разведывательное и коммуникационное оборудование и горючее для самолетов.

— Пока Россия продолжает свое жестокое и неоправданное вторжение в Украину, Канада будет стоять рядом с украинским народом и союзниками в защите наших общих ценностей в мире, демократии и правах человека, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны США объявило о выделении из американских запасов военной помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов.