Арбитраж в Стокгольме постановил, что финская компания Gasum не обязана платить рублями «Газпрому», как того потребовала российская компания в соответствии с путинским указом.

В то же время суд обязал Gasum оплатить более 300 млн евро за то, что она не выполнила своих обязательств по принципу «бери или плати», пишет Reuters со ссылкой на заявление «Газпром экспорт».

Финская компания подала на Газпром в арбитраж в мае после того, как российская компания требовала от Gasum заплатить в рублях за газ.

— Арбитражный суд, среди прочего, обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» долги более 300 млн евро за поставки газа и в связи с невыполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку платежа, – заявили в русской компании.

Российская сторона пытается выдать решение суда за собственную победу, хотя суд постановил законность отказа от уплаты за газ рублями.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате российского газа в рублях.