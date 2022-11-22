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Российский газовый монополист заявил, что газ, предназначенный для Молдовы, якобы оседает на территории Украины. После угроз «Газпрома» сократить транзит через Украину газ в Европе подорожал на 4%.
Об этом говорится в заявлении « Газпрома «.
«Газпром» утверждает, что объем газа, подаваемого «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, который передается на границе Украины с Молдовой. Суммарный накопленный объем осадки якобы составляет 52,52 млн. кубометров газа.
— При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00, «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки, — говорится в сообщении.
Как пишет РБК-Украина, после заявления «Газпрома» газ на бирже TTF в Нидерландах подорожал на 4% до 1280 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, на ноябрь российский «Газпром» подтвердил поставку Молдове лишь 5,7 млн кубометров газа в сутки, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.
Российский газовый монополист заявил, что газ, предназначенный для Молдовы, якобы оседает на территории Украины. После угроз «Газпрома» сократить транзит через Украину газ в Европе подорожал на 4%.
Об этом говорится в заявлении « Газпрома «.
«Газпром» утверждает, что объем газа, подаваемого «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, который передается на границе Украины с Молдовой. Суммарный накопленный объем осадки якобы составляет 52,52 млн. кубометров газа.
— При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00, «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки, — говорится в сообщении.
Как пишет РБК-Украина, после заявления «Газпрома» газ на бирже TTF в Нидерландах подорожал на 4% до 1280 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, на ноябрь российский «Газпром» подтвердил поставку Молдове лишь 5,7 млн кубометров газа в сутки, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.