Выбор первых сережек для девочки — вопрос ответственного отношения, прежде всего, к здоровью и безопасности ребенка. Изделия из низкокачественного металла могут спровоцировать аллергию, гниение мочек ушей, воспалительные процессы в организме на фоне гниения.
Следуя рекомендациям по правильному выбору первых украшений ребенку, вы сможете избежать негативных последствий для маленького организма. Прежде всего следует обратить внимание на материал, размер и вид застежки.
Важную роль в выборе первых детских сережек играет высокопробный материал изготовления:
Детские серьги чаще всего изготавливают из красного, белого, желтого и комбинированного золота. Не стоит выбирать белое золото – никель в составе сплава может вызвать аллергию.
Детские серьги должны иметь вес от 1 до 2 граммов – они не будут мешать и не ощущаться во время ношения. Одевание взрослых сережек ребенку провоцирует растяжение и разрыв мочек ушей или потерю украшения во время активных игр.
Для детских серьг наиболее подходящими в носке являются застежки:
В течение двух недель после прокола необходимо обрабатывать ушки раствором календулы или другими ранозаживляющими средствами несколько раз в день. Уши желательно прокалывать в холодное время года – это поможет свести к минимуму риск попадания микробов и грязи в открытые раны.
Серьги для девочки должны быть простыми и лаконичными, без массивных камней и висячих элементов. Камни имеют большой вес, поэтому способствуют растяжению мочки. Идеальный вариант для ребенка – пусеты из золота, украшенные маленьким камешком. Для разнообразия можно выбрать изделие в форме сердца, звездочки и т.д.
Выбор первых сережек для девочки — вопрос ответственного отношения, прежде всего, к здоровью и безопасности ребенка. Изделия из низкокачественного металла могут спровоцировать аллергию, гниение мочек ушей, воспалительные процессы в организме на фоне гниения.
Следуя рекомендациям по правильному выбору первых украшений ребенку, вы сможете избежать негативных последствий для маленького организма. Прежде всего следует обратить внимание на материал, размер и вид застежки.
Важную роль в выборе первых детских сережек играет высокопробный материал изготовления:
Детские серьги чаще всего изготавливают из красного, белого, желтого и комбинированного золота. Не стоит выбирать белое золото – никель в составе сплава может вызвать аллергию.
Детские серьги должны иметь вес от 1 до 2 граммов – они не будут мешать и не ощущаться во время ношения. Одевание взрослых сережек ребенку провоцирует растяжение и разрыв мочек ушей или потерю украшения во время активных игр.
Для детских серьг наиболее подходящими в носке являются застежки:
В течение двух недель после прокола необходимо обрабатывать ушки раствором календулы или другими ранозаживляющими средствами несколько раз в день. Уши желательно прокалывать в холодное время года – это поможет свести к минимуму риск попадания микробов и грязи в открытые раны.
Серьги для девочки должны быть простыми и лаконичными, без массивных камней и висячих элементов. Камни имеют большой вес, поэтому способствуют растяжению мочки. Идеальный вариант для ребенка – пусеты из золота, украшенные маленьким камешком. Для разнообразия можно выбрать изделие в форме сердца, звездочки и т.д.