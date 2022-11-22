Выбор первых сережек для девочки — вопрос ответственного отношения, прежде всего, к здоровью и безопасности ребенка. Изделия из низкокачественного металла могут спровоцировать аллергию, гниение мочек ушей, воспалительные процессы в организме на фоне гниения.

Критерии выбора сережек

Следуя рекомендациям по правильному выбору первых украшений ребенку, вы сможете избежать негативных последствий для маленького организма. Прежде всего следует обратить внимание на материал, размер и вид застежки.

Материал изготовления

Важную роль в выборе первых детских сережек играет высокопробный материал изготовления:

Золото. Является лучшим вариантом для первых аксессуаров девочки – обладает гипоаллергенными свойствами, способствует быстрому заживлению ушей. Купить золотые серьги ребенку можно по доступной цене из-за их небольшого размера. Серебро. Изделия отличаются высоким уровнем прочности. Однако не подходят детям, страдающим аллергией.

Детские серьги чаще всего изготавливают из красного, белого, желтого и комбинированного золота. Не стоит выбирать белое золото – никель в составе сплава может вызвать аллергию.

Размер и вес украшения

Детские серьги должны иметь вес от 1 до 2 граммов – они не будут мешать и не ощущаться во время ношения. Одевание взрослых сережек ребенку провоцирует растяжение и разрыв мочек ушей или потерю украшения во время активных игр.

Застежка

Для детских серьг наиболее подходящими в носке являются застежки:

Гвоздь или пусет – регулируется под толщину мочки уха, не расстегивается – изделие с такой застежкой ребенок не снимет самостоятельно. Ушки с такой застежкой легко промывать, для предотвращения врастания изделий в утро достаточно просто прокрутить украшение. Английская застежка – две части изделия застегиваются с помощью пружинного замка. Вероятность потери украшения с английской застежкой минимальна. Французский замок – швенза изогнутой формы входит в петельку с другой стороны изделия. Подвижность сережек с таким замком является плюсом для удобства промывки ушей.

В течение двух недель после прокола необходимо обрабатывать ушки раствором календулы или другими ранозаживляющими средствами несколько раз в день. Уши желательно прокалывать в холодное время года – это поможет свести к минимуму риск попадания микробов и грязи в открытые раны.

Декор

Серьги для девочки должны быть простыми и лаконичными, без массивных камней и висячих элементов. Камни имеют большой вес, поэтому способствуют растяжению мочки. Идеальный вариант для ребенка – пусеты из золота, украшенные маленьким камешком. Для разнообразия можно выбрать изделие в форме сердца, звездочки и т.д.