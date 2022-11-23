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В Москве задержали полковника генштаба вооруженных сил РФ, требовавшего у военных взятки – стиральную машину.
Об этом пишет пропагандистское издание "Коммерсант».
Полковник Иван Мертвищев требовал от военного комиссара взятку в виде стиральной машины, обещая «закрыть глаза» на нарушения, найденные во время проверки военкомата.
Мертвищев отметил своему подчиненному, что дела в военкомате с набором призывников крайне плохи, а если и с соответствующей документацией все будет нормально, то он обязательно найдет к чему придраться.
Полковник предложил военному купить ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тыс. рублей. В свою очередь, военный комиссар сделал вид, что согласился, а сам обратился с заявлением ФСБ. Взяточника поймали «на горячем».
Военный суд Москвы отправил Мертвищева на два месяца под домашний арест.
В сети украинцы бурно отреагировали на этот инцидент, заметив, что у российских оккупантов – просто какая-то «страсть» к стиральным машинкам и унитазам. Именно эти предметы россияне очень часто вывозят домой из разграбленных украинских домов.
В Москве задержали полковника генштаба вооруженных сил РФ, требовавшего у военных взятки – стиральную машину.
Об этом пишет пропагандистское издание "Коммерсант».
Полковник Иван Мертвищев требовал от военного комиссара взятку в виде стиральной машины, обещая «закрыть глаза» на нарушения, найденные во время проверки военкомата.
Мертвищев отметил своему подчиненному, что дела в военкомате с набором призывников крайне плохи, а если и с соответствующей документацией все будет нормально, то он обязательно найдет к чему придраться.
Полковник предложил военному купить ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тыс. рублей. В свою очередь, военный комиссар сделал вид, что согласился, а сам обратился с заявлением ФСБ. Взяточника поймали «на горячем».
Военный суд Москвы отправил Мертвищева на два месяца под домашний арест.
В сети украинцы бурно отреагировали на этот инцидент, заметив, что у российских оккупантов – просто какая-то «страсть» к стиральным машинкам и унитазам. Именно эти предметы россияне очень часто вывозят домой из разграбленных украинских домов.