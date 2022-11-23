Сучасні спліт-системи або, кажучи простою мовою, кондиціонери вже давно стали необхідним та звичним обладнанням, як для дому, так і для офісних чи робочих приміщень. У спеку вони забезпечують нас прохолодою, що освіжає, в холодну погоду - радують затишним теплом. Головні вимоги до роботи кліматичних систем досить прості: довговічність, безперебійність, безпека, економічність. І забезпечити виконання цих вимог також досить просто: необхідно своєчасне та регулярне технічне обслуговування кондиціонера, що включає постійний сервісний огляд системи.
Що передбачає регулярне обслуговування спліт-системи:
Якщо вам потрібне повне обслуговування кондиціонера – звертайтесь до нашої компанії. Наші фахівці можуть провести якісний ремонт кондиціонера, його діагностику та технічне обслуговування, дозаправку фреоном R22, R410. І повірте – це набагато дешевше та вигідніше, ніж капітальний ремонт чи заміна кондиціонера!
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Сучасні спліт-системи або, кажучи простою мовою, кондиціонери вже давно стали необхідним та звичним обладнанням, як для дому, так і для офісних чи робочих приміщень. У спеку вони забезпечують нас прохолодою, що освіжає, в холодну погоду - радують затишним теплом. Головні вимоги до роботи кліматичних систем досить прості: довговічність, безперебійність, безпека, економічність. І забезпечити виконання цих вимог також досить просто: необхідно своєчасне та регулярне технічне обслуговування кондиціонера, що включає постійний сервісний огляд системи.
Що передбачає регулярне обслуговування спліт-системи:
Якщо вам потрібне повне обслуговування кондиціонера – звертайтесь до нашої компанії. Наші фахівці можуть провести якісний ремонт кондиціонера, його діагностику та технічне обслуговування, дозаправку фреоном R22, R410. І повірте – це набагато дешевше та вигідніше, ніж капітальний ремонт чи заміна кондиціонера!
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