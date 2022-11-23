Сучасні спліт-системи або, кажучи простою мовою, кондиціонери вже давно стали необхідним та звичним обладнанням, як для дому, так і для офісних чи робочих приміщень. У спеку вони забезпечують нас прохолодою, що освіжає, в холодну погоду - радують затишним теплом. Головні вимоги до роботи кліматичних систем досить прості: довговічність, безперебійність, безпека, економічність. І забезпечити виконання цих вимог також досить просто: необхідно своєчасне та регулярне технічне обслуговування кондиціонера, що включає постійний сервісний огляд системи.

Що передбачає регулярне обслуговування спліт-системи:

Чищення кондиціонера. Це одна з головних умов безпечної та безперебійної роботи системи. Проблема в тому, що в процесі роботи у внутрішньому пристрої кондиціонерів накопичується різноманітний бруд. Це і вихлопні гази, пил, сміття тощо. Подібні забруднення призводять до перевантаження роботи компресора, внаслідок чого суттєво знижується ефективність роботи всієї спліт-системи. Кондиціонер не холодить, не гріє чи погано гріє? Це вже свідчить про щільне засмічення повітроводів та фільтрувальних вузлів. Воно не тільки істотно збільшує навантаження на робочі вузли системи, що призводить до підвищення енерговитрат, але ще й подає в приміщення забруднене повітря, напхане різними патогенними бактеріями. Постійне вдихання такої повітряної суміші може спровокувати різні легеневі захворювання, аж до розвитку астми. І якщо прибрати зовнішнє забруднення або промити фільтр можна самостійно, то очистити внутрішні деталі та вузли краще довірити професіоналам. Своєчасне видалення засмічення, необхідний дрібний ремонт – це забезпечить безаварійну роботу системи та захистить її від серйозних поломок, а вас – від істотних витрат на капітальний ремонт чи купівлю нового кондиціонеру. Та й лікування нині дороге! Набагато дешевше – правильне чищення кондиціонера.





Діагностика фреонової системи, заправка фреоном. Система охолодження кондиціонерів може охолоджувати повітря лише за наявності хладагенту речовини – фреону. Його рівень може падати під впливом різних факторів: неправильний монтаж, мікротріщини в трубках, спричинені зношуванням обладнання, вібрацією тощо. Відсутність охолоджувача призводить до згоряння кондиціонера. Як правило, у побутових та напівпромислових кондиціонерах використовується фреон R22, R410. Незважаючи на такі якості, ці гази не можна змішувати або взаємозамінювати. Тому для забезпечення нормальної роботи та безпеки обладнання, дозаправка фреоном R22, R410 повинна проводитися тільки фахівцем.





Діагностика кондиціонера. Її необхідно регулярно робити для виявлення дрібних поломок. Як правило, під час проведення діагностики фахівець перевіряє температуру повітря на виході випарника, діагностує герметичність різьбових з'єднань та дренажної системи кондиціонера, перевіряє ізоляцію та контролює справність електропроводки та електроконтактів, здійснює контроль витрати електроенергії відповідно до параметрів, зазначених виробником і т.д.

Якщо вам потрібне повне обслуговування кондиціонера – звертайтесь до нашої компанії. Наші фахівці можуть провести якісний ремонт кондиціонера, його діагностику та технічне обслуговування, дозаправку фреоном R22, R410. І повірте – це набагато дешевше та вигідніше, ніж капітальний ремонт чи заміна кондиціонера!

Реклама