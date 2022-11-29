Из портов Большой Одессы вышли 3 судна из 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. В портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружают 856 тысяч тонн украинской агропродукции.

По «зерновому коридору» двигаются 3 судна под загрузку 85,5 тыс. тонн агропродукции.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.