Во вторник, 29 ноября, Кабинет Министров Украины принял постановление, которым утвержден Порядок предоставления многоуровневой безвозмездной психологической помощи лицам, увольняющимся или уволенным с военной службы, из числа ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед страной, членам семей таких лиц и членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Он разработан специалистами Министерства по делам ветеранов Украины с целью объединить ключевых стейкхолдеров процесса предоставления психологической помощи ветеранам и членам их семей, а также на выполнение Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, инициированной первой леди Еленой Зеленской.

— Учитывая международный опыт предоставления психологической помощи ветеранам войны и применяя рекомендации ВОЗ, Минветеранов предлагает уже со следующего года быстрый и бесплатный доступ нашим Защитникам и их родным к квалифицированной психологической помощи на трех организационных уровнях: первый – социально психологическая поддержка и сопровождение; второй – психологическая реабилитация; третий – комплексная медико-психологическая реабилитация, – рассказала Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Так, оказание психологической помощи первого уровня должно способствовать социальной адаптации (реадаптации) получателей услуг, их социально-психологическую поддержку и сопровождение, а также осуществление профилактических мер в отношении лиц, имеющих наивысший риск попадания в сложные жизненные обстоятельства. Услуги будут предоставляться службами здравоохранения, интегрированными в систему первичной медицинской помощи.

На втором уровне будет оказываться психологическая помощь, направленная на решение актуальных или специфических психологических проблем, возникших, в частности, вследствие психологического травмирования в экстремальных ситуациях (участие в боевых действиях, пребывание в плену, отбывание наказания и т.п.), в чрезвычайных ситуациях (пожары, разрушение домов и т.п.), в кризисных ситуациях (развод, смерть близких людей и т.п.).

На третьем уровне – психологическая помощь, направленная на восстановление или компенсацию нарушенных психических функций, личностных свойств и системы отношений получателей услуг, создание условий для полноценного выхода из психологического кризиса с целью сохранения их здоровья, восстановления боеспособности или работоспособности, психических и социальных механизмов адаптации..

Внедрение данного Порядка будет способствовать преодолению последствий травм войны, стресса, обеспечения профилактики возникновения и обострения психических расстройств, повышению качества жизни Защитников и Защитниц Украины, а также их семей и семей погибших Воинов, утверждает Юлия Лапутина.