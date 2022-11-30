Министерство финансов Украины разместило военные облигации на рекордную сумму более 21,2 млрд. грн. в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные силы Украины и обеспечивают наших военных необходимыми: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, отмечают в министерстве.

На сегодняшнем аукционе Минфин разместил гривневые облигации со сроком погашения от шести месяцев до двух лет под 14-19,25% в сумме 3,8 млрд. грн.

Также инвесторы выкупили облигации, номинированные в евро: шестимесячные под 3% на 328 млн. евро и 1,1-летние под 2,5% на 72 млн. евро.