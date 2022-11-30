Групповой этап еврокубков завершился необычно рано из-за проведения ЧМ в Катаре. Украину в международных турнирах представляли 3 команды: «Шахтер», «Динамо» и «Днепр-1». Киевляне не смогли одержать ни одной победы в 6 играх ЛЕ, поэтому уже выбыли из гонки. Гораздо лучше выступил в ЛЧ «Шахтер», который занял третье место, и теперь его ждет Лига Европы УЕФА 2022/2023. Имели успех и днепряне, которые стали вторыми в группе Лиги конференций и прошли благодаря этому в плей-офф.

После завершения групповой стадии состоялась жеребьевка первых игр плей-офф еврокубков. Команды узнали своих соперников. «Шахтеру» достался «Ренн», ранее игравший в группе Лиги Европы УЕФА 2022/2023 против «Динамо». «Днепру-1» выпал АЕК, который в начале сезона уже выбивал клуб из квалификации ЛЕ, а в группе боролся с «Динамо». Так как имена соперников хорошо известны украинским болельщикам, можно попытаться предугадать исход встреч.

Шансы «Шахтера» высоки, а вот «Днепру-1» придется постараться

«Ренн» — это команда, которая сейчас идет 3-й в чемпионате Франции и ранее успешно дважды обыграла «Динамо» в ЛЕ. Такие вводные данные звучат угрожающе для «горняков», но можно предположить, что игры не будут очень сложными для «Шахтера». Шансы на проход в 1/8 финала оцениваются как реальные. Хоть фаворитом встречи считается «Ренн», но в матчах с «Динамо» он выигрывал скорее из-за слабости киевлян, чем благодаря высокому качеству игры или продуманной тактике.

Несколько больше рискует «Днепр-1». Хоть чемпионат Кипра, который представляет АЕК, и малоизвестен украинским болельщикам, но статистика противостояний пока что вовсе не в пользу команд УПЛ. Летом днепряне дважды уступили киприотам (1:2 и 0:3) в квалификации ЛЕ, а осенью «Динамо» проиграло (0:1) и сыграло с ними вничью (3:3). Поэтому, хоть букмекеры и считают шансы команд примерно равными, «Днепру-1» будет тяжело.

Где смотреть футбол онлайн сегодня: трансляторы в Украине

Перед ЧМ и возобновлением клубного сезона самое время определиться с транслятором, чтобы смотреть матчи. Найти бесплатный футбол онлайн сегодня проблематично, но у украинцев есть такая возможность. Официальным вещателем Мундиаля в Украине стала компания «Суспильне», которая покажет матчи на своих региональных каналах (доступны в сети Т2) и в интернете.

Помимо общественного ТВ, ЧМ можно будет посмотреть и на Megogo. Эта платформа предлагает более широкий выбор футбола онлайн сегодня. Болельщикам доступны еврокубки и все топ-5 национальных лиг Европы. Однако доступ к ним платный. Все спортивные каналы собраны в подписке «Максимальная», стоимость которой составляет 300 гривен в месяц. В период действия акций ее можно оформить дешевле. Сейчас льготный тариф составляет 180 гривен в месяц.

Автор sport.ua: Сергей Цыба - https://www.facebook.com/profile.php?id=100009246736006

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