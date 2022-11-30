Что бы вы ни готовили – суп, блины, студень или жареный картофель – кухонная вытяжка очистит воздух от гари и посторонних запахов, сохранит в чистоте потолки и мебельные фасады. Отечественным потребителям доступны варианты, имеющие разную конфигурацию, размеры, внешний вид и функциональные возможности.

Принцип работы вытяжек для кухни

В продаже можно найти два типа агрегатов: проточные и циркуляционные. Модели проточного типа отводят нагретый загрязненный воздух плиты, выводят его наружу через вентиляционные каналы. Такие устройства напрямую подключаются к воздуховоду.

По сравнению с проточными, циркуляционные варианты не нужно подключать к вентиляционной системе, позволяющей использовать их для кухонных островков. Вытяжки этого оборудуются жировыми фильтрами, очищающими воздух от копоти, брызг жира, посторонних запахов. После фильтрации воздушные массы поступают обратно в кухню.

Способ крепления

По способу крепления выделяются следующие разновидности вытяжных устройств:

подвесные. Эти модели монтируются к стене, расположенной рядом с плитой, а также днищам навесных кухонных шкафчиков или полок;

островные. Подвешиваются на потолке, нависая над островком;

встраиваемые. Получили свое название из-за того, что их можно встроить в корпус подвесного шкафчика;

настенные. Их монтаж производится на стену рядом с варочной поверхностью.

Кроме вышеперечисленных, соотечественникам также доступны другие варианты. К примеру, сегодня вытяжка на кухню требует монтажа в свободном углу помещения. Угловые модели удобны, компактны, занимают минимум места.

Встроенные вытяжки легко вписываются в интерьер помещения, выполненный в любом стиле, поскольку они прячутся за мебельными фасадами. К тому же, они очень функциональны – эффективно улавливают и удаляют из воздуха до 90% посторонних примесей, оставаясь при этом незаметными для окружающих.

Как правильно подобрать мощность агрегата

Важно, чтобы мощность кухонной вытяжки соответствовала площади помещения, для которого она предназначена. Справляться со своими задачами по очищению воздуха агрегат должен максимально быстро, поэтому необходимо, чтобы заявленная в его паспорте площадь очищения превышала реальные размеры кухни на десять-двадцать процентов. Но чем мощнее мотор, тем больше он производит шума. Оптимальный уровень шума для бытовых вытяжных устройств – до 55 децибелов (этот параметр также указан в паспорте устройства).