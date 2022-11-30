После того, как объявили списки команд на Чемпионат мира, всем стало интересно, какая из сборных имеет самый дорогой состав всех участников мундиаля. Окончательная заявка каждой сборной включает в себя имена 26 футболистов. Примечательно, что сборная Ирана и Сенегала внесли в заявку только 25 игроков. Прочесть прогнозы на матчи Чемпионата мира по футболу можно на сайте «Рейтинг Букмекеров». Чтобы делать ставки в конторах быстро и выгодно, следует загрузить приложение от БК на смартфон. Какие букмекеры предлагают бетторам приложение на телефон можно узнать по ссылке – https://bookmaker-ratings.ru/bookmakers-homepage/vse-mobil-ny-e-versii/ .

По данным немецкого портала Transfermarkt, самый дорогой состав на турнире имеет сборная Англии – общая трансферная стоимость футболистов этой национальной команды оценивается в €1,26 млрд. Самый дорогой игрок сборной – полузащитник «Манчестер Сити» Филипп Фоден, с оценочной стоимостью €110 млн.

Вторую строчку по этому показателю занимает сборная Бразилии - €1,14 млрд. Самый дорогой игрок бразильцев - форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор - €120 млн. Замыкает топ-3 команда Франции - €1,08 млрд. Самый дорогой французский футболист ЧМ-20 - Килиан Мбаппе. Transfermarkt оценивает нападающего «ПСЖ» в €160 млн.

Самая низкая стоимость участников будущего ЧМ у хозяев турнира – сборной Катара (€14,9 млн). Предпоследнее место заняла сборная Коста-Рики (18,75 млн. евро), а третье место с конца у сборной Саудовской Аравии (25,2 млн. евро).

Сборная Португалии занимает 4 строчку в рейтинге - €937 млн. Отметим, что обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду оценивается порталом лишь в €20 млн. Самый дорогой игрок Португалии на данный момент - Рафаэль Леао (€85 млн). Далее следуют сборные Испании (€902 млн) и Германии (€885,5 млн). Общая стоимость сборной Аргентины составляет €633,2 млн. При этом конкурент Роналду по количеству «Золотых мячей» нападающий «ПСЖ» Лионель Месси оценивается в €50 млн.

Если сравнивать составы сборных по прошлому ЧМ-2018, то можно сказать, что изменения произошли существенные. Так, на предыдущем мундиале самый дорогой состав был у сборной Бразилии - €671,5 млн. Второе место занимала сборная Испании - €643,5 млн, третью строчку поделили сборные команды Германии и Франции - по €636,5 млн. Стоимость команды страны- хозяйки ЧМ-2018 тогда оценили в €138,6 млн. Замыкала список сборная Панамы (€5,25 млн).