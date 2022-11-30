В этом исследовании говорится, что мужчины с высоким IQ чаще укладывают пари на конные гонки и склонны выбирать более сложные варианты ставок, к тому же тратят больше денег на азартную сферу. Не многие букмекеры могут похвастаться широким выбором ставок на экзотический спорт. Найти выгодные пари на большое количество событий можно в БК Тенниси. Чтобы просмотреть, что предлагает этот букмекер, нужно скачать Тенниси на телефон.

IQ (Intelligence Quotient) — это количественная оценка уровня интеллекта человека.

У авторов исследования не было четкого ответа на вопрос, почему мужчины с высоким IQ любят делать прогнозы на скачки.

Возможно, игрокам нравятся цифры, и они находят лошадей с высокими шансами на победу, даже если знают, что в долгосрочной перспективе потеряют деньги.

В исследовании приняли участие более 15 000 финских мужчин, которые проходили тесты на IQ в рамках обязательной военной службы, когда поступали в Силы обороны Финляндии.

Ученые проанализировали данные о поведении мужчин на протяжении участия в азартных играх онлайн, кроме этого исследовали их социально-экономическое положение, доход и уровень образования.