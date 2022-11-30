После 14 туров розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает 5 место, имея в активе 26 очков. В Лиге Европы клуб вышел в плей-офф со 2-го места в группе. В 1/16 финала «красные дьяволы» сыграют с «Барселоной» Этот матч запланирован на 16 февраля 2023 года. Чтобы сделать ставку на матч большинство контор требует регистрацию. При этом многие букмекеры при регистрации предлагают бетторам выгодный бонус – бездепозитный. Преимущество этого бонуса в том, что при проигрыше Бетер не теряет свои деньги. Узнать, как получить такой бонус и какие конторы его предлагают можно по ссылке – https://bookmaker-ratings.ru/bonusy-rubrika/bonus-no-deposit-bonuses/ .

Весной 2021 года Манчестер Юнайтед заключил спонсорское соглашение с TeamViewer на 5 лет. За ним «манкунианцы» получают около €55 млн в год.

В августе этого года TeamViewer объявил, что не будет продлевать контракт с клубом. За время действия сделки стоимость акций германской компании упала на 80%. Одной из причин этого падения называют соглашение с «манкунианцами».

Компания Petrus Advisers, которой принадлежит менее 3% TeamViewer, подвергла критике соглашения производителя программного обеспечения с «Манчестер Юнайтед» и командой «Формулы-1» «Мерседес».

Как активные инвесторы, мы не потерпим, чтобы вы тратили примерно в 1,4 раза больше чистой прибыли или более 70 млн. евро в год на спонсорские контракты с Манчестер Юнайтед и Мерседес. Вы не SAP или Oracle”, - приводит издание письмо Petrus Advisers руководителям TeamViewer.