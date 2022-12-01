По согласованию с Кабинетом Министров Украины, АРМА потратило еще 300 миллионов гривен с депозитных счетов на приобретение очередного пакета военных облигаций.

Таким образом, с учетом покупки предыдущих пакетов ценных бумаг, Национальное агентство обеспечило финансирование оборонных нужд государства на общую сумму более 750 миллионов гривен. Еще 300 миллионов гривен было перечислено на нужды ГУР Минобороны по решению суда, поэтому Силы обороны получили уже более 1 миллиарда гривен за счет управления арестованными активами.

Следует отметить, что приобретение военных облигаций возможно в том числе благодаря реализации арестованного российского имущества. В частности, АРМА продало три партии арестованного аммиака, принадлежащего российским предприятиям, на общую сумму более 910 миллионов гривен. Большая партия указанного имущества – более 42 тыс. тонн – была арестована Бюро экономической безопасности и передана в управление АРМА.

— Пока продолжается разработка сложных отечественных и международных механизмов конфискации российской собственности, вводятся санкции и продолжаются судебные процессы, АРМА наращивает объемы финансирования ВСУ за счет тех же российских активов. Ведь возможность покупать военные облигации за счет арестованных средств позволяет приносить бюджету пользу еще до решения суда о конфискации, – отметил руководитель Национального агентства Дмитрий Жоравович.

Напомним, на покупку военных облигаций АРМА имеет право тратить не более 80% арестованных средств в национальной валюте. Для осуществления операций привлекается государственный банк, а объем денег на покупку каждого пакета ценных бумаг согласовывается с Кабинетом Министров Украины. Покупка военных облигаций является механизмом прямой поддержки бюджета и армии в условиях войны.