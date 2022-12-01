Смерть родных — это то, с чем неотъемлемо рано или поздно сталкивается каждый человек. Это большой эмоциональный стресс. Но вместо того, чтобы оплакивать потерю, родные должны взять себя в руки и решать десятки организационных вопросов по похоронам. В больших городах уже давно популярность приобрели так называемые агенции, которые организовываю похороны и все, что с ними связано. Так стоит ли платить другим или лучше продумать все самостоятельно? Какие услуги предлагают такие компании. И как выбрать среди сотен вариантов похоронное бюро, которое действительно добросовестно подходит к делу, не вытягивает из клиента побольше денег, и оказывает услуги на высоком уровне согласно всем договоренностям.

В чем преимущество сотрудничества с похоронным бюро?

Если вбить в гугле ритуальные услуги Киев открывает множество вот таких компаний https://antik.ua/ritualnye-uslugi/. И это правда очень полезные организации услугами которых чаще всего стоит воспользоваться. Преимущества от сотрудничества с профессионалами:

Возможность организовать похороны совершенно разного уровня. От скромных с минимальным бюджетом до масштабных с соответствующим флористическим оформлением, оркестром и т.д. Компании работают круглосуточно без праздников и выходных. Вы можете обратиться к ним в любой момент и обсудив все организационные моменты больше ни о чем не думать. Возможность получить консультацию. Конечно, некоторые впервые в жизни сталкиваются с захоронением человека и совсем не знают, что нужно делать, что учитывать, что покупать. Профессионалы проконсультируют и все подскажут. Комплексность. Почти каждое похоронное бюро предлагает не только организационные моменты, а разнообразную атрибутику, которая нужна для захоронения. Экономия времени и средств. Как бы это странно ни звучало, но заказывая услуги похоронного бюро вы экономите. Большинство организаций имеют собственные договоренности со смежными компаниями: например, оркестром, общественными заведениями питания, где можно устроить поминальную трапезу, с компаниями, предоставляющими ритуальный транспорт и т.д.

В конце концов, доверив все эти нюансы профессионалам, у вас будет достаточно времени на полноценное прощание с близким человеком.

Какие ритуальные услуги оказывают похоронные бюро?

Некоторые не до конца понимают, какие именно услуги можно получить обратившись в похоронное бюро. Список зависит от компании, ее масштабности и подхода к делу. Кое-кто предлагает только подбор гроба, цветов, одежды и атрибутики для усопших, ритуальный транспорт и временные надгробия. Однако есть компании, предлагающие абсолютно исчерпывающий перечень услуг, куда входит:

Бальзамирование тела. Это особенно уместно, если похороны по определенным причинам оттягиваются, тело умершего нужно куда транспортировать и т.д. Аренда зала для прощания. В больших городах это популярная практика, особенно если умирает известный человек, с которым хочет попрощаться большое количество людей. Услуги по кремации тела. Поиск места на кладбище и сопутствующие организационные моменты по его подготовке. Организация похорон, например, полная опека бюрократическими моментами, подготовка документов, поиск ритуальных цветов, гробы, заказ оркестра и т.д. Плечевой вынос гроба. Не всегда на похоронах присутствует достаточное количество физически сильных мужчин, способных справиться с этой задачей. У похоронных бюро есть сотрудники, которые все выполнят вовремя и правильно. Аренда ритуального транспорта, ритуального шатра и тд. Сопровождение машин скорой помощи, ведь на похоронах близким нередко становится плохо и экстренная помощь медиков просто необходима. Юридические услуги. Это помощь в перевозке умершего из другой страны, получение пакета документов, если лицо умерло насильственной смертью, помощь во вступлении в наследство и т.д. Транспортировка тела умершего из другой страны и все документальное сопровождение.

И даже это не весь список услуг, оказываемых современными компаниями. Некоторые устраивают захоронение животных, ищут священника и выполняют ряд других процессов, которые для обычных людей без опыта станут настоящим испытанием.

По каким критериям выбирать компанию?

Чтобы выбрать действительно добросовестную компанию, которая своевременно выполняет все о чем было договорено и не подведет в последний момент, рекомендуем обращать внимание на следующее:

опыт работы и наличие отзывов от клиентов. Это в принципе первое, на что нужно обращать внимание выбирая любую услугу;

наличие собственного сайта с полным перечнем услуг, адресом, контактными данными, ценами и т.п;

индивидуальный подход к каждому клиенту, отзывчивое отношение и не навязывание лишних услуг. Хотя этот момент можно проанализировать уже в процессе общения с представителем компании;

большое количество услуг. Чем их больше тем лучше, ведь это означает, что будет учтено все и в процессе похорон не появится неожиданных нюансов, которые некому будет решить.

Также, обязательно выбирайте похоронное бюро, которое берет на себя всю бумажную волокиту. Это оформление различных справок, поход в ЗАГС, государственные учреждения и так далее.