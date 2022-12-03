Немецкая Siemens Energy в ноябре этого года обратилась к украинскому правительству с предложением разместить плавучие электростанции в акватории возле Одессы, Измаила и Николаева.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на презентацию компании, которая есть в распоряжении издания.

Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150–300 МВт. Осадка барж – от 5 м. Последний проект компании – плавучая электростанция Estrella del Mar III мощностью 145 МВт в Доминиканской Республике.

При этом руководитель Seafloat от Siemens Energy Хамед Хоссейн не ответил на вопросы Forbes в Whatsappе на момент публикации текста.

В пресс-службе «Укрэнерго» Forbes сообщили, что госкомпания не ведет никаких переговоров по плавучим электростанциям.

Прессслужба Министерства энергетики отказалась от комментариев по этой теме.

— Переговоры действительно были. Но пока это вилами по воде писано, больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы осторожны, – сказал на условиях анонимности чиновник из правительства

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что украинское побережье заминировано, а в море – Черноморский флот РФ, что существенно усложняет реализацию этой идеи и неторопливость правительства. Не меньшая проблема – у Украины нет необходимой инфраструктуры, чтобы быстро подключить к сети плавучие электростанции, поэтому необходимо строить все с нуля, добавил он.

Кроме того, вряд ли это решит проблему с дефицитом электроэнергии в стране.

— Передать куда-то большой объем электроэнергии все равно не сможем, поскольку из-за ракетных обстрелов мы ограничены ближайшими двумя-тремя подстанциями, – отмечает он.

Ранее сообщалось, что деоккупация Кинбурнской косы от войск РФ позволит расширить «зерновой коридор» на николаевские порты.