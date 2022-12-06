Румыния начала транспортировать газ в соседнюю Молдову, которая на фоне российского вторжения в Украину страдает энергетическим кризисом.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как отмечается, газ начал поступать 3 декабря через трубопровод, соединяющий Яссы на востоке Румынии с молдавским приграничным городом Унгены.

Румыния и Молдова еще в 2014 году представили трубопровод, позволяющий импортировать газ из Бухареста и уменьшить зависимость от поставок из России, но до сих пор он не использовался. Молдова подключила его только в 2019 году, чтобы поставлять столицу, Кишинев. Компрессорные станции были введены в эксплуатацию в 2021 году.

43-километровый трубопровод, частично финансируемый за счет помощи ЕС, имеет мощность примерно 1,5 миллиарда кубических метров в год, что покрывает годовые потребности Молдовы.

Ранее также сообщалось, что Румыния готова продолжать поставлять электрическую энергию в Молдову, но проблема в недостаточном соединении сетей. В октябре румынские производители электроэнергии стали продавать ее Молдове по фиксированной цене.

Президент Молдовы Мая Санду заявляла, что ее стране этой зимой грозит «драматический энергетический кризис» из-за войны россии против Украины.

Российский «Газпром» сократил поставки газа в Молдову. Также страна больше не может полагаться на Украину в вопросе импорта электроэнергии после неоднократных ударов России по украинским энергообъектам.

Ранее Украина обеспечивала 30% потребностей Молдовы в электроэнергии, еще 70% поступали из теплоэлектростанции в «Приднестровье», сепаратистском регионе на востоке страны. Но поддерживаемые россией сепаратисты также сократили поставки.

Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину недавно объявил, что Кишинев передаст «Приднестровью» 5,7 миллиона кубометров российского газа. В обмен на это регион должен обеспечить снабжение электроэнергией.