Транспортная платформа Uber была оштрафована в Австралии на 21 миллион австралийских долларов (около 14 миллионов долларов США) за нарушение местного законодательства о защите потребителей.

Об этом пишет Укринформ.

Австралийский суд оштрафовал Uber Technologies Inc на 21 миллион австралийских долларов за угрозы наложения штрафов за отмену, чего никогда не происходило, и завышение ценовой оценки во время некоторых путешествий.

Суд отмечает, что суд несколько снизил штраф по сравнению с суммой, которую просил наложить регулятор рынка — Австралийская комиссия конкуренции и потребителей.

Согласно предоставленным суду доказательствам, менее 1% пользователей Uber в Австралии потенциально могли понести финансовые потери из-за ошибочных алгоритмов и ложных данных в приложении по вызову такси.