Корпорация Intel отказалась от своей первоначальной цели открыть фабрику микросхем в восточном немецком городе Магдебурге в первой половине 2023 года, поскольку требует больше государственных субсидий.

Об этом сообщает Volksstimme.

Строительство завод является важным этапом в планах Германии и Европейского Союза по усилению устойчивости континента из-за расширения производства на местном уровне после того, как пандемия COVID-19 и вторжение России в Украину подчеркнули риски длинных цепей снабжения, охватывающих весь мир.

Однако резкий рост цен на энергоносители и сырье нарушил первоначальные расчеты американской компании. Intel изначально предусматривала расходы в 17 млрд евро, однако теперь проект оценивается поближе к 20 млрд евро, пишет издание.

«Геополитические вызовы выросли, а спрос на полупроводники упал. Это значит, что мы пока не можем назвать окончательную дату начала строительства, - цитирует газета спикера Intel Бенджамина Бартедера.

Компания добавила, что обсуждает с правительством, как можно преодолеть «дефицит» финансирования.