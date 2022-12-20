Участники переговоров в Конгрессе Соединенных Штатов обнародовали законопроект о государственном финансировании на 1,7 триллиона долларов. Он содержит рекордные военные расходы, в том числе выделение 44,9 миллиарда долларов помощи Украине и странам НАТО.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что общий объем финансирования, предложенный в законопроекте, превышает сумму примерно в 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей имели целью принять законопроект и прислать его президенту США Джо Байдену до конца недели, чтобы обеспечить отсутствие перерывов в деятельности правительства.

Среди республиканцев и демократов возникли разногласия по вопросу, сколько средств необходимо потратить на военные и невоенные программы. В законопроект включено 44,9 миллиарда долларов дополнительной экстренной помощи Украине и союзникам по НАТО. Если его примут, общая сумма расходов на оборону за год составит «рекордные» 858 миллиардов долларов и превысит 740 миллиардов, выделенных в прошлом году.

Напомним, что в Белом доме подтвердили, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс США о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд долларов.