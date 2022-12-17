В Белом доме подтвердили, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс США о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд долларов.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает «Голос Америки».

Он отметил, что администрация Байдена делает все, чтобы Украина смогла отстоять свой суверенитет и территориальную целостность.

Именно поэтому она обратилась к Конгрессу о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд. долларов на военную поддержку и гуманитарную помощь.

— Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя и за столом переговоров, если они созреют, — сказал Джейк Салливан.

Напомним, Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Его сумма составляет 858 миллиардов долларов, из которых 800 миллионов предусмотрены на дополнительную помощь.