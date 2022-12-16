Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Его сумма составляет 858 миллиардов долларов, из которых 800 миллионов предусмотрены в дополнительную помощь Украине, сообщает The Hill.

Документ предусматривает выделение на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем предусмотрено в бюджете администрации президента Джо Байдена. Он получил в Сенате двухпартийную поддержку большинством голосов. За бюджет проголосовали 83 сенатора, против - 11

В проекте оборонного бюджета предусматривается выделение 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе, а также дополнительные 800 миллионов долларов на помощь Украине. Также там зафиксировано продолжение запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере на пять лет. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.