Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Его сумма составляет 858 миллиардов долларов, из которых 800 миллионов предусмотрены в дополнительную помощь Украине, сообщает The Hill.
Документ предусматривает выделение на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем предусмотрено в бюджете администрации президента Джо Байдена. Он получил в Сенате двухпартийную поддержку большинством голосов. За бюджет проголосовали 83 сенатора, против - 11
В проекте оборонного бюджета предусматривается выделение 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе, а также дополнительные 800 миллионов долларов на помощь Украине. Также там зафиксировано продолжение запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере на пять лет. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.
Напомним, Украина получила от Организации Объединенных наций гуманитарную помощь в 4,5 миллиарда долларов с начала 2022 года, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
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Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Его сумма составляет 858 миллиардов долларов, из которых 800 миллионов предусмотрены в дополнительную помощь Украине, сообщает The Hill.
Документ предусматривает выделение на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем предусмотрено в бюджете администрации президента Джо Байдена. Он получил в Сенате двухпартийную поддержку большинством голосов. За бюджет проголосовали 83 сенатора, против - 11
В проекте оборонного бюджета предусматривается выделение 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе, а также дополнительные 800 миллионов долларов на помощь Украине. Также там зафиксировано продолжение запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере на пять лет. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.
Напомним, Украина получила от Организации Объединенных наций гуманитарную помощь в 4,5 миллиарда долларов с начала 2022 года, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.