Украина получила от Организации Объединенных наций гуманитарную помощь в 4,5 миллиарда долларов с начала 2022 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Это заявление по итогам встречи с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом цитирует Кабинет министров.

По его словам, правительство работает над увеличением этой цифры в следующем году.

— Сейчас наша главная задача — пережить самый сложный в нашей истории зимний период. На сегодняшний день 12 миллионов человек в Украине ежедневно испытывают острую нехватку электроэнергии или же полное отсутствие энергоснабжения в течение нескольких дней. Поэтому мы благодарны всем партнерам, в частности, из ООН за предоставление энергетического оборудования, которое позволяет возвращать свет в дома украинцев, – говорит Денис Шмыгаль.

Премьер назвал направления, по которым Киев планирует активное сотрудничество с ООН. Среди них: помощь переселенцам, восстановление поврежденного войной жилья, гуманитарная помощь людям на деоккупированных территориях, эвакуированным и остающимся в зоне боевых действий, разминирование и поддержка малого и среднего бизнеса.

По заявлению Кабмина, Гриффитс со своей стороны выразил желание ООН помочь правительству «перезапустить экономику, вернуть частный сектор на ноги и увеличить количество рабочих мест».

Напомним, Германия объявила о выделении Украине еще 50 миллионов евро помощи для прохождения зимнего периода.