Японская компания Toyota заявила, что ее глобальное производство авто в ноябре выросло на 1,5% по сравнению с годом ранее – до 833 104 автомобилей, достигнув рекордного уровня за этот месяц.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Japan Times.

Для компании этот рост продолжается уже четвертый месяц.

Отмечается, что производство новых транспортных средств в Японии сократилось на 3,3% до 266 174 единиц, поскольку постоянный дефицит полупроводников затормозил производство новых автомобилей.

Производство авто за рубежом выросло на 3,8% до 566 930, что также является рекордным показателем для ноября. При этом производство автомобилей в Китае упало на 11,1% из-за нехватки запчастей.

В компании заявили, что продажи Toyota в мире выросли на 2,9% до 796,484 автомобилей.