Согласно Bloomberg Billionaires Index первые 500 самых состоятельных людей мира потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов достатка, в том числе почти 100 млрд долл. – российские олигархи.

Об этом сообщает Bloomberg .

В то же время большую часть потерь миллиардеры причинили самим себе: мошенничество Сэма Бенкмана-Фрида с биржей FTX ; разрушительная российско-украинская война, сократившая активы российских олигархов на десятки миллиардов долларов; выходки нового владельца Twitter Илона Маска, которые стоили ему «минус» 138 млрд долл. по отношению к оценке на 1 января.

В этом году произошло существенное падение для группы миллиардеров, чье состояние выросло до непостижимых высот в эпоху «легких денег» во время пандемии. Так, Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг потеряли около 392 млрд долларов из своего совокупного состояния.

В то же время не все миллиардеры чувствовали себя одинаково плохо – индийский магнат Гаутам Адани опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффета по индексу богатства, и нарастил свое состояние на 42 млрд долл. в год до 119 млрд долл. Так он стал третьим самым богатым человеком в мире в конце августа, а в сентябре ненадолго обошел Безоса и занял второе место в рейтинге. Это самый высокий рейтинг за всю историю для азиатского миллиардера.

Богатейшие люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Наложенные на них санкции привели к тому, что их активы оказались заблокированными в странах Запада, суперяхты – под арестами, а лондонский рынок ультра-роскошной недвижимости готовится к замедлению. Самые состоятельные россияне потеряли дополнительные 47 млрд долларов в течение 2022 года, и к концу года потери приблизились к 100 млрд дол.

Даже в трудный год для американских техтитанов потери Цукерберга выделяются. К середине сентября его капитал упал на 71 млрд долларов с 1 января, или на 57%, из-за дорогостоящего перехода к метавселенной и общему спаду в отрасли, повлекшему за собой вниз цену акций Meta. В течение года он опустится на 19 позиций в индексе, и заканчивает 2022 год на 25 месте, что является самой низкой позицией с 2014 года.

Криптовалютная биржа FTX , принадлежащая Бенкману-Фриду , обрушилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии. Состояние Фрида в размере 16 млрд долларов было стерто менее чем за неделю. Это событие повлекло за собой падение на 84 млрд долл. состояния гендиректора Binance Чанпена Чжао.