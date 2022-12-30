По итогам 3 квартала 2022 года перевод на депозиты за границу россиян составил 1,47 трлн рублей (свыше 20,4 миллиарда по текущему курсу) – это в 26 раз больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Об этом говорится в статистике Центробанка РФ, пишет Коммерсант.

В первом и втором кварталах эта цифра составила 543,4 млрд. руб. и 550,7 млрд. руб. соответственно.

«Темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках растут с третьего квартала 2021 года, тогда прирост составил 57 млрд руб., к концу 2021 года он был уже 118,4 млрд руб. Цифры за третий квартал 2022 года являются максимальным значением за все время публикации этой статистики Банком России», – говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в марте Центробанк РФ установил ограничения для банков на фоне повышенной волатильности валютного рынка.

Тогда регулятор ограничил ежемесячную сумму перевода за границу 5 тысяч долларов для физлиц – резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам), полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.

В июне месячный лимит переводов за границу для физлиц повысили с 50 тысяч долларов до 150 тысяч долларов при условии перевода на свой счет или другому человеку. Порог на перевод без открытия счета был повышен - с 5 тысяч долларов до 10 тысяч долларов

В то же время, на фоне санкций все больше иностранных банков за рубежом отказываются принимать карточки российской системы «Мир», а Центробанк Казахстана сообщал об увеличении общей суммы переводов из России в 13 раз.