Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил российским поставщикам получать оплату задолженности за поставку газа иностранным покупателям в иностранной валюте.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на документ.
Соответствующие изменения внесены в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».
Согласно указу оплата задолженности не является основанием для возобновления поставок.
В марте Путин подписал указ об оплате странами Евросоюза газа в рублях – после того, как ряд стран ЕС официально объявил об отказе платить в рублях, РФ прекратила туда поставки газа.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил российским поставщикам получать оплату задолженности за поставку газа иностранным покупателям в иностранной валюте.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на документ.
Соответствующие изменения внесены в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».
Согласно указу оплата задолженности не является основанием для возобновления поставок.
В марте Путин подписал указ об оплате странами Евросоюза газа в рублях – после того, как ряд стран ЕС официально объявил об отказе платить в рублях, РФ прекратила туда поставки газа.