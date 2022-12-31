Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил российским поставщикам получать оплату задолженности за поставку газа иностранным покупателям в иностранной валюте.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на документ.

Соответствующие изменения внесены в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

Согласно указу оплата задолженности не является основанием для возобновления поставок.

В марте Путин подписал указ об оплате странами Евросоюза газа в рублях – после того, как ряд стран ЕС официально объявил об отказе платить в рублях, РФ прекратила туда поставки газа.