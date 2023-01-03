Журналисты издания Axios обратили внимание на растущую роль игровой индустрии в 2023 году и ее большое влияние на смежные индустрии, включая стриминг и киностудию.
Об этом пишет AIN.ua.
Так, по словам автора, сегодня индустрия, объем которой превышает $184 млрд, стала весомой частью попкультуры. Несколько примеров:
Кроме того, утверждают в Axios, о зрелости индустрии говорит внимание антимонопольных органов ко всему происходящему на рынке.
Громадная индустрия перестает быть незамеченной.
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Журналисты издания Axios обратили внимание на растущую роль игровой индустрии в 2023 году и ее большое влияние на смежные индустрии, включая стриминг и киностудию.
Об этом пишет AIN.ua.
Так, по словам автора, сегодня индустрия, объем которой превышает $184 млрд, стала весомой частью попкультуры. Несколько примеров:
Кроме того, утверждают в Axios, о зрелости индустрии говорит внимание антимонопольных органов ко всему происходящему на рынке.
Громадная индустрия перестает быть незамеченной.