Журналисты издания Axios обратили внимание на растущую роль игровой индустрии в 2023 году и ее большое влияние на смежные индустрии, включая стриминг и киностудию.

Об этом пишет AIN.ua.

Так, по словам автора, сегодня индустрия, объем которой превышает $184 млрд, стала весомой частью попкультуры. Несколько примеров:

Игры стали важным вдохновителем для киноиндустрии. Например, мир ждет The Last of Us, а стримингы работают над запусками фильмов и сериалов по мотивам God of War и Assassin's Creed. И их число будет увеличиваться.

Netflix вообще делает большую ставку на игры и запустил отдельный раздел с простенькими играми как часть своей подписки. В компании уверены, что это позволит если не привлечь новую аудиторию, то удержать существующую.

Игры стали блокбастерами сами по себе: аудитория с увлечением ждет новых релизов, среди которых новый Гарри Поттер, Star Wars, Final Fantasy или The Legend of Zelda. В этом году новая серия Call of Duty всего за неделю принесла более $800 млн. выручки.

Растущая популярность киберспорта (хотя все еще со скромными доходами).

Кроме того, утверждают в Axios, о зрелости индустрии говорит внимание антимонопольных органов ко всему происходящему на рынке.

В Штатах уже больше года не могут закрыть соглашения между Microsoft и Activision Blizzard: контролирующие органы против сделки, что может создать сверхвеликого игрока на рынке гейминга.

В то же время Epic Games вынуждена уплатить $520 млн штрафов за нарушение в игре Fortnite

Сотрудники игровых студий объединяются в профсоюзы.

Громадная индустрия перестает быть незамеченной.