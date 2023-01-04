Поставки сырой нефти из России за последние четыре недели упали до самого низкого уровня за 2022 год – после ограничений, введенных против РФ из-за ее агрессии против Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Укринформ.

«Общие морские перевозки по стране упали на 117 тысяч баррелей в день - до 2,615 миллиона баррелей в среднем за четыре недели», - отмечается в сообщении.

При этом обращается внимание, что грузы российской нефти в Китай, Индию и Турцию, ставшие спасением для кремля после европейских ограничений, сократились в третий раз подряд.

Кроме того, отмечается, что уменьшение перевозок из черноморских и тихоокеанских портов в прошлом месяце повлияли также штормы. Так, в декабре загрузки в российском порту Козьмино были остановлены на 11 дней из-за непогоды.

В свою очередь, свою роль может сыграть нехватка судов для перевозки грузов на большие расстояния, которые понадобятся РФ после запрета ЕС на морской импорт сырой нефти.