Компания L3Harris Technologies получила от Пентагона контракт на поставку 14 ракетных систем VAMPIRE для Украины, которые помогут ВСУ распознавать дроны противника и защитить гражданскую инфраструктуру.

Как сообщается на сайте компании L3Harris Technologies, сумма контракта составляет 40 млн. долларов. Контракт рассчитан на 2023 год.

Портативный комплект VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины сбивать беспилотники противника и защищаться от наземных угроз противника. Системы, заказанные Пентагоном, созданы для предоставления критически важных защитных средств, которые помогут Украине защититься от атак гражданской инфраструктуры, говорится в релизе компании.