Goldman Sachs заявил во вторник, что ожидает рост экономики еврозоны на 0,6% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом сокращения.

Об этом пишет Reuters.

Goldman Sachs прогнозирует рост благодаря падению цен на природный газ и открытию границ Китая.

«Мы сохраняем наше мнение, что рост еврозоны будет слабым в течение зимних месяцев, учитывая энергетический кризис, но больше не ожидаем технической рецессии», - говорится в записке экономистов Goldman Sachs во главе со Свеном Яри Стеном.

В ноябре банк с Уолл-стрит прогнозировал сокращение на 0,1% для региона. Техническая рецессия обычно определяется как два последовательных квартала сокращения валового внутреннего продукта (ВВП).

Ожидается, что инфляция в еврозоне составит около 3,25% к концу 2023 года по сравнению с 4,50%, прогнозируемыми ранее.

В декабре рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 9,2% с 10,1% месяцем ранее, показали данные Евростата на прошлой неделе.

Базовая инфляция в регионе также замедлится до 3,3% к концу года на фоне снижения цен на товары, но ожидается дальнейший рост инфляции в сфере услуг из-за роста затрат на рабочую силу, отмечают в Goldman.

Что касается Великобритании, Goldman прогнозирует сокращение ВВП на 0,7% по сравнению с предыдущими ожиданиями по сокращению на 1%, чему способствовало снижение оптовых цен на газ.