Компания Renault согласилась снизить свою долю в Nissan до 15% – той же доли, которую японский автопроизводитель имеет во французской компании.

Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Это отмечает серьезную реконструкцию многолетнего альянса автопроизводителей.

По словам собеседников издания, соглашение будет объявлено уже 6 февраля. Оно должно быть официально утверждено соответствующими советами автопроизводителей.

Сейчас французский концерн держит 43% в Nissan.

Компании ведут переговоры, направленные на доведение своих взаимных долей до равного владения.