Российская «дочка» австрийского «Райффайзен Банк Интернациональ», который продолжает работать в РФ, в 2022 году заплатила в российский бюджет 559 млн евро, что в 4,8 раза больше, чем за весь 2021 год.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность Райффайзен Банк Интернациональ, опубликованная на сайте RBI, пишет Экономическая правда.

Увеличение суммы налога на прибыль, который австрийский банк перечислил в бюджет страны-агрессора, связано с ростом доходов его российской «дочки». Так, по данным отчетности, в 2022 году российский Райффайзен получил 2,06 млрд евро прибыли, что в 4,34 раза больше, чем в 2021 году.

Как свидетельствуют данные отчетности, большинство доходов российского Райффайзена составили комиссионные. В общей сложности таким образом банк заработал чуть более 2 млрд евро. Для сравнения, в 2021 году комиссионные доходы банка составляли всего 420 млн евро. Процентные доходы российской «дочки» RBI в 2022 году составили 1,53 млрд евро (против 744 млн евро годом ранее).

Ранее в головном офисе RBI в ответ на запрос ЭП объяснили, что рост доходности их российской «дочки» связан с повышением курса российского рубля и комиссионными доходами, возникшими из-за валютных ограничений, введенных в России.

Кроме доходов, российский Райффайзен Банк увеличил еще и расходы, в том числе на поддержку персонала. Они выросли более чем в 2 раза: с 259 млн евро в 2021 году до 533 млн евро в 2022 году.

В общем, российская «дочка» обеспечила 54% всей чистой прибыли Райффайзен Банк Интернациональ за 2022 год и стала самым прибыльным бизнесом австрийской финансовой группы.