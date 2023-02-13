Украина решила увеличить минимальный тоннаж судов с зерном и маслом, следующим зерновым коридором в ответ на торможение Россией зернового коридора.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

На прошлой неделе порты, участвующие в зерновой инициативе, смогли принять только 16 судов (в позапрошлую – 25).

Это связано с действиями России в инспекционной зоне в Босфоре. Уже третий месяц подряд россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций, из-за чего в очереди в украинские порты застряли уже 122 судна.

Сейчас в одесских портах находятся 18 судов, а по коридору движется только одно.

Чтобы увеличить объем экспорта и уменьшить время простоя, будет увеличен тоннаж участвующих в инициативе судов: для зерновых — с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для масла — с 6 тысяч тонн до тысяч тонн.

Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца.

«Надеемся, что вопрос с торможением инспекций будет решен силами наших партнеров и всего цивилизованного мира, — отметили в министерстве.