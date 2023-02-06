Из-за блокирования россиянами «зернового коридора» путем искусственного замедления инспекции экспорт украинской агропродукции снизился за январь на 1,3 миллиона тонн.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Так, за январь 2023 Украина экспортировала 5,5 миллиона тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. А в рамках «зерновой инициативы» было отгружено только 3 миллиона тонн агропродукции, к примеру, сентябре-октябрь экспорт с/х продукции «зерновым коридором» составлял около 4 млн тонн соответственно.

— В первый месяц нового года уменьшились поставки абсолютно всех с/х культур, в том числе и лидеров отгрузок: кукурузы и пшеницы. Кукурузы поехало на 700 тысяч тонн меньше – 2,6 миллиона тонн, а пшеницы – на 250 тысяч тонн – 1,3 миллиона тонн. В общей сложности в маркетинговом сезоне (июль 2022 – январь 2023) уже поехало 15,4 миллиона тонн кукурузы и 9,7 миллиона тонн пшеницы. Всего в сезоне отправлено 39,2 миллиона тонн зерновых и масличных, говорится в сообщении.

За январь 2023 г. было экспортировано:

подсолнечного масла – 347 миллионов тонн;

соевого масла – 26 тысяч тонн;

соевых бобов – 345 тысяч тонн;

шрота – 36 тысяч тонн;

семена подсолнечника – 190 тысяч тонн;

рапса – 186 тысяч тонн;

ячменя – 168,7 тысяч тонн.

За 11 месяцев войны Украина отправила в другие страны 44,4 миллиона тонн агропродукции, из которой пшеницы – 9,9 миллиона тонн, кукурузы – 18,2 миллиона тонн.

Напомним, морские порты Николаевской области на 90% готовы к экспорту зерна , но без согласия россиян «зерновой коридор» не сможет функционировать.