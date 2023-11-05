Управління освіти Миколаївської міської ради закуповує ліжка, комплекти меблів для їдалень і комп’ютерних класів. На все планують витратити 5 мільйонів 666 тисяч 320 гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Мова йде про 389 двоярусних ліжок, 353 комплекти меблів для шкільних їдалень (стіл та стілець) та 15 комплектів меблів для комп’ютерних класів (комп’ютерний стіл стілець.

Загалом закуплять 2 тисячі 184 одиниці меблів. Їх розділять серед 36 навчальними закладами.

Раніше повідомлялося, що управління освіти Миколаївської міської рада збирається придбати 63 мультипроектора для однієї школи та ліцею в місті.