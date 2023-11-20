Японія збирається виділити 160 мільйонів євро для підтримки проєктів економічного відновлення України.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата та представниками японського бізнесу.

«Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови», — написав Денис Шмигаль.

Він додав, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.

«Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України», — додав прем’єр.

Нагадаємо, на початку року премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.