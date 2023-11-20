Японія збирається виділити 160 мільйонів євро для підтримки проєктів економічного відновлення України.
Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата та представниками японського бізнесу.
«Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови», — написав Денис Шмигаль.
Він додав, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.
«Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України», — додав прем’єр.
Нагадаємо, на початку року премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.
Японія збирається виділити 160 мільйонів євро для підтримки проєктів економічного відновлення України.
Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата та представниками японського бізнесу.
«Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови», — написав Денис Шмигаль.
Він додав, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.
«Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України», — додав прем’єр.
Нагадаємо, на початку року премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.