Європейська комісія погодила виділення Угорщині коштів у розмірі 900 мільйонів євро, щоб спробувати розблокувати допомогу Україні.

Рішення було затверджено 23 листопада, повідомляє Reuters.

Журналісти зазначають, що гроші для Угорщини, які виділялися країнам ЄС у рамках програми постпандемічного економічного стимулювання, були заморожені через побоювання з приводу корупції та відмови від демократичних принципів за часів прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Наразі рішення ЄК має бути схвалено іншими країнами ЄС. Швидше за все, питання обговорюватиметься під час переговорів 8 грудня між міністрами фінансів країн-членів ЄС.

Офіційний представник Угорщини з ЄС Тібор Наврачич, коментуючи сьогоднішнє рішення, заявив, що Будапешт продовжить переговори з Брюсселем, щоб розблокувати «всі кошти ЄС, на які ми маємо право, якнайшвидше».

Відомо, що блок розглядає можливість надання подальшої допомоги Угорщині, щоб заручитись підтримкою Будапешта з питань, пов'язаних з Україною. При цьому джерела Reuters, що беруть участь у підготовці саміту лідерів ЄС, на якому обговорюватимуть питання України, «висловили скептицизм» з приводу того, що на Орбана можна вплинути.

Нагадаємо, що на саміті 27 національних лідерів Європейського союзу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.