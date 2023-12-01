На найближчому засіданні Київрада розгляне питання виплати 30 тисяч гривень мобілізованим жителям столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Київрада, на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 тисяч кожному новобранцю», — йдеться в повідомленні.