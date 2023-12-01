На найближчому засіданні Київрада розгляне питання виплати 30 тисяч гривень мобілізованим жителям столиці.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
«Київрада, на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 тисяч кожному новобранцю», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністерствам розробити комплексний план щодо мобілізації військових до наступного тижня.
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
На найближчому засіданні Київрада розгляне питання виплати 30 тисяч гривень мобілізованим жителям столиці.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
«Київрада, на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 тисяч кожному новобранцю», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністерствам розробити комплексний план щодо мобілізації військових до наступного тижня.