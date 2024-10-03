  • четвер

    3 жовтня, 2024

  • 18°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 18° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Для чого може знадобитися телевізор великого розміру

  • Реклама

  • 19:39, 03 жовтня, 2024

Колись 32-дюймові телевізори здавалися більшими. Тепер «гігантами» вважаються від 55-60 дюймів. Сфера їхнього використання різноманітна. За призначенням виділяють побутові та комерційні з удосконаленими можливостями дистанційного керування. Залежно від функцій та режимів, розрізняють універсальні та геймерські.

Їх краще встановлювати на стіну за допомогою кронштейна. Він надійний. У 65 дюймів телевізор демонструє приголомшливу якість картинки. На великому екрані відповідна роздільна здатність, тому немає жодного «зерна» та замиленості.

Родзинка інтер'єру

«Гігант» може стати окрасою спальні або вітальні. На стіні або в ніші він чудово виглядає і гармонійно поєднується з інтер'єром. Для кімнати, оформленої у світлих відтінках, підходить телевізор у білому чи сріблястому корпусі. Якщо в приміщенні переважають темні кольори, добре поєднується чорний. Знімні кольорові рамки та підтримка режиму «Картина» у вимкненому стані – фішки для вимогливих естетів.

Ключовий об'єкт гральної зони

Щоб організувати в домашніх умовах геймерський куточок, доведеться витратити обладнання. ТБ великого розміру — обов'язковий атрибут для ігор.

Плюси очевидні:

  • Він підтримує ігри, адаптовані під Смарт-платформу (Tizen, WebOS, Android – залежно від виробника);
  • легко синхронізується із ПК;
  • сумісний із ігровими приставками різних типів.

Розваги для дітей

ТБ з великою діагоналлю вражаюче транслює мультфільми, домашнє караоке. Це зручний інструмент для дистанційного навчання та технічний засіб комунікації, якщо чергувати дитячий розважальний контент із пізнавальним.

Помічник у виробництві контенту

Цей пристрій використовується для перегляду мультимедійних файлів. На великому екрані простіше знайти помилки або просідання якості.

Екран для домашнього кінотеатру

Замість проекційного екрану для домашнього кінотеатру можна взяти телевізор із широкими кутами огляду та вражаючою глибиною чорного. Плюси такого рішення:

  1. Сумісність з різними видами аудіосистем,
  2. можливості взаємодії з периферією через провідні та бездротові інтерфейси,
  3. довгий термін служби та простий догляд,
  4. зручність управління за допомогою пульта або через програму.

ТБ гігантського розміру не шкодить зору і дарує незабутні враження від графіки.

 

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко
новини

Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Олена Козубовська
новини

В електротрансі відповіли, коли запустять тролейбуси у Корабельний район Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Олена Козубовська
новини

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Аліна Квітко

Від завтра до Корабельного району Миколаєва курсуватимуть тролейбуси

Марія Хаміцевич

Миколаївська прокуратура повернула громаді ставок і землю: орендар використовував ділянку незаконно

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Ольшанський будинок культури оновлять: на капітальний ремонт книгосховища та двох поверхів витратять ₴8 млн