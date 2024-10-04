Ефективні лайфхаки для вивчення англійської: як навчитися мови швидко та зручно

Вивчення англійської мови стає все більш необхідним у сучасному світі, особливо для українців, які прагнуть розширити свої професійні та освітні можливості. За даними досліджень, після повномасштабного вторгнення охочих індивідуально вчити англійську з викладачем суттєво збільшилось. На початку 2024 року кількість таких студентів школи, порівняно з початком 2022 року, зросла на 56%. Найбільш популярні курси англійської мови у Києві — на нього припадає 21% від усіх студентів українців.

Цікавим є той факт, що у 2023 році Україна посіла 45-те місце з 113 країн у рейтингу володіння англійської мови від EF EPI. При цьому, За статистикою Work.ua кожна десята вакансія в Україні передбачає знання англійської мови. Більш того, тепер англійська мова офіційно закріплена в Україні як одна з мов міжнародного спілкування в країні. Це означає, що посадовці органів державної влади, а саме голови місцевих державних адміністрацій, військовослужбовці офіцерського складу, прокурори, податківці, митники, освітяни в університетах та керівники лікарень зобов’язані знати англійську мову.

Які ж є лайфхаки, щоб спростити вивчення англійської мови?

Щоб цей процес був не лише корисним, а й захоплюючим, варто скористатися кількома ефективними лайфхаками, які допоможуть опанувати мову швидше та з мінімальними зусиллями.

Одним із найпопулярніших способів є метод «5 слів на день», що дозволяє поступово, але впевнено збільшувати свій словниковий запас. Щоденне вивчення нових слів за допомогою додатків на кшталт Anki або Quizlet полегшує процес запам'ятовування.

Ще один корисний підхід — перегляд фільмів та серіалів англійською мовою з субтитрами. Це дає змогу не лише звикнути до розмовної мови, а й вивчити багато корисних фраз, які використовуються в реальних життєвих ситуаціях. Бажано вибирати фільми, які вам цікаві, щоб процес навчання був приємним.

Для тих, хто прагне більше практики, корисно знайти мовного партнера через спеціальні додатки. Це чудова нагода спілкуватися з носіями мови та отримувати реальний досвід живого спілкування. Також можна почати вести щоденник англійською, що допоможе тренувати письмо і структурування думок мовою.

Не варто забувати й про сучасні технології. Онлайн-додатки та інтерактивні платформи, такі як Duolingo, Babbel або Lingoda, дозволяють вивчати мову у будь-який зручний час. А для тих, хто має мало вільного часу, можна слухати подкасти та аудіокниги англійською під час повсякденних справ, як-от прогулянки або приготування їжі.

Ще однією зручною опцією для вивчення англійської є навчання в онлайн-школах. Вони пропонують індивідуальні або групові заняття з професійними викладачами, що адаптуються під рівень знань учня. Наприклад, найбільший центр міжнародних іспитів з англійської мови та єдиний авторизований Платиновий центр Cambridge Assessment English в Україні Grade Education Centre проводить курси загальної та розмовної, бізнес та юридичної англійської, навчає дітей та готує до ЗНО.

Вивчення англійської мови може бути захоплюючим і ефективним, якщо підходити до цього творчо і з задоволенням, використовуючи всі доступні можливості.