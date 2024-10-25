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Як вибрати правильний розмір матраца: все керівництво

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  • 12:48, 25 жовтня, 2024

Вибір габаритів спального місця – це не просто питання комфорту, а й важливе рішення, яке впливає на якість сну та, отже, на загальне самопочуття. За наявності фінансових можливостей та достатнього місця у спальні, краще віддати перевагу матрацу більшого розміру. Навіть якщо ви спите один, додатковий простір дозволить вам приймати зручніші пози під час сну, що особливо важливо для людей із проблемами суглобів та хребта.

Основні розміри та їх призначення

Вибираючи матрац, звертайте увагу на такі рекомендації:

  • 80×190 см – економічне рішення для невеликих приміщень;
  • 90x200 – стандартний односпальний розмір;
  • 120x200 – комфортний варіант для однієї особи;
  • 140x200 - оптимальний вибір для невеликої спальні;
  • 160x200 – класичний двоспальний варіант;
  • 180x200 – підвищений комфорт для пар;
  • 200×200 – максимальний простір для сну;
  • 110x190 – спеціальний розмір для підлітків та компактних приміщень.

Ортопедичний матрац 110x190 см займає особливу нішу на ринку, являючи собою оптимальний компроміс між односпальними та полуторними моделями. Цей варіант забезпечує достатнє місце для комфортного сну однієї людини, ефективно використовуючи площу приміщення. Особливо популярний у підліткових кімнатах, невеликих квартирах та гостьових спальнях.

Персональний простір для сну

При виборі двоспального матраца слід пам'ятати, що для комфортного нічного відпочинку людині рекомендується щонайменше 70-75 сантиметрів ширини. Матрац 160x200 см забезпечує кожному близько 80 см, 180x200 – близько 90 см, а 200x200 – цілих 100 см особистого простору.

 

Важливі фактори під час вибору розміру

Перед покупкою матраца обов'язково враховуйте такі критерії:

  1. Параметри спальні та проходів.
  2. Ширина дверних отворів та сходів.
  3. Кількість сплячих людей.
  4. Наявність дітей чи свійських тварин.
  5. Зростання користувачів.
  6. Уподобання в позах для сну.
  7. Планування кімнати.
  8. Розміщення інших меблів.
  9. Частота прийому гостей.
  10. Бюджетні обмеження.

При покупці нового матраца важливо враховувати, що потрібно оновити постільні речі та, можливо, меблі. Варто заздалегідь розрахувати повний бюджет, включаючи вартість нового комплекту білизни, наматрацника, ковдри та ліжка (за потреби).

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